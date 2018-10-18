موعد مباراة مصر وتونس بالتصفيات الأفريقية والقنوات الناقلة

يدخل منتخب الفراعنة الأول لكرة القدم، فى مواجهة قوية عندما يواجه تونس 16 نوفمبر المقبل بملعب برج العرب فى إطار الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون ويقدم موقع صدى البلد خدمة للقراء حول موعد مباراة مصر وتونس.



ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وتونس عبر قناة BEIN SPORTS المشفرة .



ويسعى الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة خافيير أجيري ، إلى تحقيق الفوز على حساب أبناء نسور قرطاج من أجل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النتائج الجيدة خلال الفترة الحالية بعد ثلاثة انتصارات متتالية على كل من النيجير وسوازيلاند "ذهبا وإيابا ".



وكان منتخب مصر ضمن الصعود إلى بطولة الأمم الإفريقية بعد الفوز على حساب سوازيلاند بهدفين دون رد، لذا حرص موقع صدى البلد، على نشر موعد مباراة المنتخب المصري القادمة.