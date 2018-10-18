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ديني

دار الإفتاء تصحح المفهوم الخاطئ لحديث تارك الصلاة كافر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:08 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

وأوضحت الإفتاء أن معنى «فقد كفر» في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.

ونبهت دار الإفتاء على أن الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة، ومن فاته أداء الصلاة لفترة طويلة وجب عليه أن يقضي ما فاته منها.

وحددت الدار أسهل الطرق لتعويض هذه الصلاة الفائتة بأن يصلي المسلم مع كل وقت حاضر وقتًا أو أكثر مما فاته حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه من الصلوات الفائتة.

ونصحت بأن يشغل المسلم وقته بقضاء الفوائت قدر إمكانه؛ لأنها دَين عليه، فلا ينبغي أن يشغل وقته بقضاء سنن ليست واجبة عما هو واجب، سواء أكانت سننًا للصلوات المقضية أم المؤداة ، فإذا انتهى منها يمكنه صلاة السنن والرواتب كما يحلو له.

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