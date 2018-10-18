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رياضة

نتائج الشوط الأول لمجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:05 م
صدى البلد
عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الاول من مباريات المجموعة الثانية "القاهرة " وذلك ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الممتاز ب، والتى شهدت ثلاث مباريات بنتيجة التعادل السلبي حتى الآن .

وجاءت نتيجة الشوط الأول كالتالى :-

كوكا كولا 0 - 0 سيراميكا
الشمس 0 - 0 أبى صقل
منتخب السويس 0 - 0 بورتو السويس
نادى مصر 1-0 جمهورية شبين
المريخ 1-0 القناة
الزرقا 0-1 النصر

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