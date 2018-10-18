نتائج الشوط الأول لمجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني

انتهت أحداث الشوط الاول من مباريات المجموعة الثانية "القاهرة " وذلك ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الممتاز ب، والتى شهدت ثلاث مباريات بنتيجة التعادل السلبي حتى الآن .



وجاءت نتيجة الشوط الأول كالتالى :-



كوكا كولا 0 - 0 سيراميكا

الشمس 0 - 0 أبى صقل

منتخب السويس 0 - 0 بورتو السويس

نادى مصر 1-0 جمهورية شبين

المريخ 1-0 القناة

الزرقا 0-1 النصر