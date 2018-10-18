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أبرز أخبار التوك شو.. مفتي الجمهورية: وضع أول ميثاق للفتوى حول العالم..التضامن: إنشاء مراكز جديدة لعلاج المدمنين..و السياحة: 90% نسبة حجوزات الموسم الشتوي في الفنادق.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
شيماء مجدي
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الأخيرة عددا من الموضوعات، ونشر صدى البلد، عددا من الأخبار التي تهم القارئ سواء في مصر أو المنطقة العربية، ومن بين تلك الموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو ما يلي:

ننشر توصيات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء



مفتى الجمهورية: وضع أول ميثاق للفتوى حول العالم.. فيديو



شركات السياحة: 90% نسبة حجوزات الموسم الشتوي في الفنادق



وزيرا التضامن والصحة يشهدان توقيع بروتوكول إجراء مسح شامل للمدمنين



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أبرز أخبار التوك شو.. مفتي الجمهورية: وضع أول ميثاق للفتوى حول العالم..التضامن: إنشاء مراكز جديدة لعلاج المدمنين..و السياحة: 90% نسبة حجوزات الموسم الشتوي في الفنادق.. فيديو

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