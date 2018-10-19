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بين الناس

استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حى الزيتون يرفع القمامة من جسر السويس

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
كريم ناصر
استجاب اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، للشكاوى المقدمة من المواطنين عبر خدمة شكاوى صدى البلد، بشأن انتشار القمامة بشارع جسر السويس وأسفل كوبرى التجنيد وشارع العزيز بالله.

وشن رئيس الحي حملة نظافة موسعة لرفع القمامة من الشوارع لإعادة الحى لمظهره الحضار، مناشدا المواطنين، التعاون مع الأجهزة المعنية وعدم وضع الحواجز الحديدية وإلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظا على شوارع الحي.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حى الزيتون يرفع القمامة من جسر السويس
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حى الزيتون يرفع القمامة من جسر السويس
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حى الزيتون يرفع القمامة من جسر السويس
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حى الزيتون يرفع القمامة من جسر السويس
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حى الزيتون يرفع القمامة من جسر السويس
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حى الزيتون يرفع القمامة من جسر السويس
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حى الزيتون يرفع القمامة من جسر السويس
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