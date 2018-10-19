استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حى الزيتون يرفع القمامة من جسر السويس

استجاب اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، للشكاوى المقدمة من المواطنين عبر خدمة شكاوى صدى البلد، بشأن انتشار القمامة بشارع جسر السويس وأسفل كوبرى التجنيد وشارع العزيز بالله.



وشن رئيس الحي حملة نظافة موسعة لرفع القمامة من الشوارع لإعادة الحى لمظهره الحضار، مناشدا المواطنين، التعاون مع الأجهزة المعنية وعدم وضع الحواجز الحديدية وإلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظا على شوارع الحي.



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