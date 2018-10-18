رسميا.. أمبرو الإنجليزية ترعى قميص الأهلى 3 سنوات مقبلة

حصلت شركة أمبرو الإنجليزية، على حقوق رعاية ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمدة 3 سنوات مقبلة.



وشهدت مقر النادى الأهلى بالجزيرة، إجراء مزايدة علنية بين العديد من الشركات من اجل رعاية ملابس الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.



يذكر ان الأهلى يستعد لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى 23 أكتوبر الجارى فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

