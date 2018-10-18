دراكولا الإسماعيلية يعود للسجن بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه

لم يقض متهم يطلق عليه لقب "دراكولا" أشهر قليلة خارج السجن إلا وسرعان ماعاد إليه، فقبل أشهر قليلة خرج بعد قضاء 3 سنوات علي ذمة قضية اتجار في أقراص مخدرة، إلا انه لم يتعظ وعاد للاتجار مرة أخرى ولكن هذه المرة في الهيروين.



معلومات مؤكدة وردت للمقدم مروان الطحاوي رئيس وحدة مباحث أبوصوير تفيد قيام محمود.م.ع وشهرته "دراكولا" بالإتجار في الهيروين وتوزيع الأقراص المخدرة.



بتكثيف التحريات وتشكيل فريق بحث ضم النقباء أحمد جمال وأحمد طلبة ومحمود مأمون وأحمد رضا وعبد الرحمن مسلم بإشراف العميد عصام عطوان رئيس رئيس مباحث المديرية تمكن الضباط من ضبطه وبحوزته 18 لفافة من مخدر الهيروين وكمية من الأقراص المخدرة.



وحررت الشرطة المحضر رقم 178/5809 جنايات أبوصوير وبعرضه عي النيابة العامة أمر المستشار أحمد حنفي بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.