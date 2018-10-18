ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 26 طن بن مجهول المصدر بمصنع فى الاسكندرية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:20 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
نجحت مباحث التموين بالإسكندرية فى ضبط أكثر من 26 طن "بن" مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدعو/نورالدين . م . س – 50 سنه– المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لطحن وتعبئة البن كائن بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل.. لقيامه بإنتاج عبوات البن الغير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدمًا بن مجهول المصدر وغير مستوفى للإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع الأغذية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط المتهم وبحوزته 445 جوال بن بلغ إجمالى وزنها 26,700 طن بن مجهول المصدر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

ترشيحاتنا

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

كاتبة إماراتية: اختفاء خاشقجي ورقة توت كشفت مؤامرة قطر ضد السعودية

الصين تطلق شبيه القمر لإنارة السماء

معلومات لا تعرفها عن سوار الذهب وعلاقته بـ قطر

تعيين أيمن عبد العزيز مدربا مساعدا لـ نادى الزمالك

أزارو .. النجم الذى قهر السخرية فى مصر وأصبح هدف كبار أندية أوروبا

آخر ناقلة غاز طبيعي مستورد تغادر مصر بعد الاكتفاء الذاتي

بوفون يوجه صفعة إلى محمد صلاح بشأن جائزة الكرة الذهبية

وزنك ثابت.. مشروب سحري لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعيها

آبي أحمد يكشف عن تفاصيل محاولة فاشلة لاغتياله

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

أول ظهور لـ نجوى كرم بعد عملية تصغير أنفها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

أبرز هدايا المولود المنتظر لـ ميجان وهاري.. صور

فيديو

أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو
عز العرب: التوافق المصري الروسي انعكاس لـ 75 عاما من التعاون .. فيديو
السعيد: البورصة حققت أعلى أداء على مستوى العالم في 2017.. فيديو
سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو
محمد عز العرب: 2018 عام تطور العلاقات المصرية الروسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟