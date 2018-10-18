ضبط 26 طن بن مجهول المصدر بمصنع فى الاسكندرية

نجحت مباحث التموين بالإسكندرية فى ضبط أكثر من 26 طن "بن" مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص.



أكدت تحريات ومعلومات مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدعو/نورالدين . م . س – 50 سنه– المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لطحن وتعبئة البن كائن بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل.. لقيامه بإنتاج عبوات البن الغير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدمًا بن مجهول المصدر وغير مستوفى للإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع الأغذية .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط المتهم وبحوزته 445 جوال بن بلغ إجمالى وزنها 26,700 طن بن مجهول المصدر .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.