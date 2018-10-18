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فن

عرض الوثائقي مجرد لهجة أخرى في الإمارات الجمعة 19 أكتوبر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:50 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يُعرض الفيلم الوثائقي مجرد لهجة أخرى للمخرجتين خديجة قدسي وسامية علي، في سينما فوكس يوم الجمعة 19 أكتوبر، ويقام العرض بالتعاون مع مبادرة التلعثم في الإمارات التي أطلقتها فرح القيسية الشخصية الرئيسية بالفيلم.

مبادرة التلعثم في الإمارات هي مبادرة اجتماعية مقرها أبوظبي، تهدف إلى دعم المتلعثمين وتوعية المجتمع حول التحديات التي يواجهونها.

فيلم مجرد لهجة أخرى قد شارك في مهرجان كان السينمائي ومهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وتدور أحداثه حول شابة إماراتية قامت بتحويل التلعثم من مشكلة لديها الى حافز إيجابي لمساعدة الآخرين الذين يعانون من التعلثم في الإمارات العربية المتحدة، وهو من توزيع شركة MAD Solutions.

ويهدف الوثائقي إلى زيادة الوعي بمشكلة التلعثم والتخلص من الوصمة التي ظلت مرتبطة بمن يعانون منه لفترة طويلة. كما يتتبع الفيلم رحلة فرح القيسية في دعم مجتمع المتلعثمين من خلال مبادرتها غير الربحية للتعلثم في الإمارات بالإضافة إلى أنه يستعرض تجارب أشخاص آخرين يعانون من التلعثم والقضايا التي يواجهونها كل يوم في حياتهم.
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