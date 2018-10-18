شاهد.. مواطنون عن برامج الستات: كلها بتتكلم في الطبيخ

عرض برنامج 3 ستات في أـولي حلقاته علي فضائية صدي البلد، تقريرا عن رأي المواطنين في برامج "الستات"، وتضمن عددا كبيرا من الآراء المختلفة.



وأوضح بعض المواطنين، أن برامج الستات دائما ما تتعلق بالمطبخ، والطهي وتربية الأبناء.



علي الجانب الآخر أشاد البعض بضرورة تبني أفكار جديدة في برامج "الستات" مثل الرياضة وإبراز النماذج الناجحة للمرأة داخل المجتمع.