سيسيه النوبي يقطع 1400 كيلو بالدراجة لدعم مرضى السرطان والترويج للسياحة..صور

زار الرحالة محمد عوض عبد المولى الشهير بـ"سيسيه النوبي" ، مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بمدينة طيبة بالاقصر على هامش رحلته بالدراجة الهوائية التى بدائها من القاهرة قاطعا 1400 كيلو متر حتى الان والتى تنتهى في معبد ابوسمبل بمحافظة اسوان للترويج للسياحة الداخلية.



واستقبل مديرو المستشفي سيسيه النوبي واشادوا بمبادرته لدعم المستشفي ومرضي السرطان في الصعيد.



وتفقد سيسيه اقسام العلاج الكيماوى والاشعاعى وقسم علاج اليوم الواحد وتحدث مع عدد من المرضي الذين التقطوا معه صورا تذكارية.



وقال سيسيه النوبي ، انه يعتبر زيارته للمستشفي هى احد اهم الاحداث في رحلته التى زار خلالها مئات المواقع الاثرية والسياحية.



واضاف ، المستشفي صرح طبي عملاق يخدم المرضي بالمجان وبجودة عالمية ويوفر العلاج بعد ان كان يتكبد المرضي عناء السفر للقاهرة مشيرا انه لم يتخيل ان كتكون المستشفي بهذا الحجم وبهذه الجودة.



واكد سيسيه ان زيارته لن تكون الاخيرة للمستشفي وسيسعى خلال المرة القادمة ان يدعوا زملائه من هواة رياضة الدراجات ان يزورا المستشفي ويدعموا المرحلة الثالثة التى يتم بها العمل الان.