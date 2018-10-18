ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بني سويف : استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة .. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:08 م
محافظ بني سويف :
محافظ بني سويف : استمرار حملات ازالة التعديات
محمد عبد الحليم
أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن المحافظة تواصل جهودها في مواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجري النيل ، من خلال مواصلة حملات إزالة كافة صور التعديات وتنفيذ القانون ،عن طريق الوحدات المحلية بالتسنيق مع الجهات المعنية والأمنية ، وفي اطار تنفيذ جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ علي الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية ومجري النهر.

وفي هذا السياق تتواصل حملات إزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة ، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بازالة عدد 25 حالة تعدى على الارض الزراعية بقرية باها التابعة لمجلس قروى إبشنا ، وبحضور مسؤولى الوحدة المحلية و الزراعة وحماية الاراضى وسط تأمين من قوات مديرية الأمن وقسسم شرطة بني سويف.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا حملة إزالات ، والتي أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على الاراضي الزراعية على مساحة 1575 مترًًا بقرى (منيل موسى، طوة، الشريف) التابعة لقرية قمبش ، عبارة عن أسوار وأساسات غير مكتملة ، وذلك بناء على الاحداثيات المكانية الواردة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

تجدر الإشارة إلى أنه جاء في تقرير غرفة العمليات الذي تلقته الأمانة الفنية للجنة العليا الاستمرار في إزالة مساحات كبيرة من التعديات في عدد من المحافظات في مقدمتها بنى سويف التي حققت أعلى معدل في إزالة التعديات حيث ارتفعت مساحة الإزالة فيها الى نحو ١٣٢ ألف فدان أراضي زراعية و١١9 ألف متر تعديات على أراضي بناء، وذلك ضمن الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.
محافظ بني سويف : استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة .. صور
محافظ بني سويف : استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة .. صور

ترشيحاتنا

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

آبي أحمد يكشف عن تفاصيل محاولة فاشلة لاغتياله

بعد زيارة السيسي .. روسيا تعلن عن مفاجأة بخصوص محطة الضبعة النووية

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

مفاجأة.. الشرطة التركية تبحث عن خاشقجي في غابة ومزرعة بإسطنبول

وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو

أمير عزمى يكشف أسباب الاستقالة من الجهاز الفنى بالزمالك

أردوغان يستعد لصفقة جديدة مع أوروبا

أقوى وأطول سيارة ليموزين رئاسية فى العالم.. فيديو

مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا لكرة اليد

أفضل 5 دول لإقامة حفل زفافك الأسطوري بأقل التكاليف.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

فيديو

البهي: السيسي أكد على تواجد مصر القوي بكافة المحافل الدولية.. فيديو
أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو
عز العرب: التوافق المصري الروسي انعكاس لـ 75 عاما من التعاون .. فيديو
السعيد: البورصة حققت أعلى أداء على مستوى العالم في 2017.. فيديو
سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟
loading...