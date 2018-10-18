محافظ بني سويف : استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة .. صور

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن المحافظة تواصل جهودها في مواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجري النيل ، من خلال مواصلة حملات إزالة كافة صور التعديات وتنفيذ القانون ،عن طريق الوحدات المحلية بالتسنيق مع الجهات المعنية والأمنية ، وفي اطار تنفيذ جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ علي الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية ومجري النهر.



وفي هذا السياق تتواصل حملات إزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة ، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بازالة عدد 25 حالة تعدى على الارض الزراعية بقرية باها التابعة لمجلس قروى إبشنا ، وبحضور مسؤولى الوحدة المحلية و الزراعة وحماية الاراضى وسط تأمين من قوات مديرية الأمن وقسسم شرطة بني سويف.



كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا حملة إزالات ، والتي أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على الاراضي الزراعية على مساحة 1575 مترًًا بقرى (منيل موسى، طوة، الشريف) التابعة لقرية قمبش ، عبارة عن أسوار وأساسات غير مكتملة ، وذلك بناء على الاحداثيات المكانية الواردة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.



تجدر الإشارة إلى أنه جاء في تقرير غرفة العمليات الذي تلقته الأمانة الفنية للجنة العليا الاستمرار في إزالة مساحات كبيرة من التعديات في عدد من المحافظات في مقدمتها بنى سويف التي حققت أعلى معدل في إزالة التعديات حيث ارتفعت مساحة الإزالة فيها الى نحو ١٣٢ ألف فدان أراضي زراعية و١١9 ألف متر تعديات على أراضي بناء، وذلك ضمن الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.