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توك شو

عادل العمدة: دور مصر في إفريقيا مفتاح لعلاقتها بروسيا..فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:26 م
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الروسي
توك شو
قال اللواء أركان حرب عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخاريجية، أن التعاون العسكري بين مصر وروسيا يعود لفترة الخمسينات.

وأردف "العمدة" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس، أن التعاون العسكري بين البلدين خلال الأربع سنوات السابقة أصبح تحت مظلة رئيسية، في ضوء إرادة مصر في تنويع مصادر السلاح.

وتابع "العمدة" أن العلاقات العسكرية بين البلدين مرتبطة بالدور المصري الفاعل في إفريقيا، حيث أنها المفتاح لكافة دول القارة.
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