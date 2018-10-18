أميرة بهي الدين: نجاح رواية برديات مدن الياسمين فاق توقعاتي.. صور

قالت الكاتبة أميرة بهي الدين خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد انها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت اليها عن رواية "برديات مدن الياسمين".



وأضافت أميرة بهي الدين، أن الجمهور تفاعل مع الرواية، وفوجئت بكم كبير من المكالمات الهاتفية لابداء رأيهم بالاضافة الي أنهم التقطوا الصور برفقة الرواية من أجل تهنئتها وتشجعيها، قائلة: "الحمد الله أنا راضية عن ردود الافعال".



كانت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، استضافت الكاتبة أميرة بهى الدين، لتوقيع خماسيتها الأدبية ومناقشتها فى أوائل أكتوبر الجاري.

