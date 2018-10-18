شاهد .. ابتكار دراجة هوائية ذاتية القيادة

عرضت فضائية "روسيا اليوم"لقطات لدراجة هوائية ذاتية القيادة،وتظهر فيها الدراجة تسير دون راكب ويتم التحكم بها من خلال الـ"ريموت كنترول"،حيثُ يتم التحكم فى اتجاهاتها من خلاله.



وطور طلاب الجامعات الصينية دراجة هوائية ذاتية القيادة، يمكنها تتبع مالكها دون أي إشراف بشري في يوم من الأيام.



وكان قد أوضح أحد الباحثين في جامعة Tsinghua، مينو تشاو، بالقول: "مشروعنا يتعلق بشكل أساسي بكيفية الحفاظ على توازن الدراجة ذاتيا كما يقوم الإنسان بذلك، واخترنا الطريقة الأكثر مناسبة لاستخدام القوة الطاردة المركزية، التي صنعها الإنسان من خلال التحكم في المقود، للحفاظ على توازنه".



واستطرد قائلا: "نأمل أن تتمكن الدراجة من حمل عبوات الماء ومعدات الأزياء، ومتابعة الشباب عندما يمارسون الرياضة في الهواء الطلق".





