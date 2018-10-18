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برلمان

22 طلب إحاطة تنتظر وزيرة الصحة في البرلمان الثلاثاء المقبل

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:25 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
محمود فايد
يناقش مجلس النواب 22 طلب إحاطة وسؤالين، وطلب مناقشة عامة موجهة إلى وزيرة الصحة والسكان، بشأن المشاكل العديدة في المستشفيات والوحدات الصحية، عدم تشغيل وتطوير بعض المراكز الطبية وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وتتضمن الطلبات ما تقدم به العضو عبد المنعم العليمي، عن صعوبة استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، والعضو محمد صلاح عبد البديع، عن عدم إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات والحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصحى الإلتحاق بكليات التمريض ،والعضو دينا عبد العزيز، عن تردي خدمة الإسعاف وشكوى العديد من المواطنين بسب الاستجابة البطيئة جدًا للبلاغات،و العضو سعيد حساسين، عن ظاهرة بيع بعض الأدوية على الرصيف في الأسواق الشعبية وخاصة في منطقة سوق الجمعة بإمبابة مما يشكل جريمة في حق المواطنين.

كما تضمنت سؤالين مقدمين من العضو حسن عمر حسنين، عن عدم تشغيل مصنعي المرشحات والمطهرات التابعان لشركة النصر للأدوية ،والعضو طارق فاروق متولي، عن سبل مكافحة انتشار مخدر الاستروكس وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو عبد الحميد كمال وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة.

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