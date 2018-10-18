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رياضة

سامي الجابر: السعودية تخطط لاستضافة كأس آسيا 2027

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:16 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
اعلن المستشار العام لهيئة الرياضة السعودية سامي الجابر، عن تخطيط المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027.

وأوضح الجابر، في تصريحات تليفزيونية أن السعودية ستبدأ حملة استضافة كأس آسيا 2027 في يناير المقبل، مؤكدًا أن ملف استضافة كأس آسيا 2019 كان جاهزًا لولا مواجهة اتحاد الكرة بعض الصعوبات مع جهات حكومية أدت لانسحاب الطلب.

وأشار إلى أن السعودية باتت مستعدة على صعيد البنية التحتية من الآن.

وكشف الجابر عن رغبته في المنافسة على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث قال: "في البداية لابد أن أحصل على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ثم الدخول في عضوية المكتب التنفيذي للفيفا".

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