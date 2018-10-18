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أخبار العالم

بوتين: الحوار مع ترامب طبيعي ومهني

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:55 م
ترامب يستمع لبوتين
ترامب يستمع لبوتين
رشا عبد الوهاب
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب استمع إليه، وكان حريصا على تحسين العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، على الرغم من الوضع السياسي الداخلي المعقد في الولايات المتحدة.

وأضاف بوتين، في كلمة ألقاها أثناء جلسة منتدى "فالداي" الدولي للحوار في منتجع سوتشي على البحر الأسود، أنه يعتقد أن ترامب يريد تهدئة العلاقات المتوترة بين الدولتين، وأنه ليس من الصحيح أن الرئيس الأمريكي يستمع إليه فقط.

وتابع أن الحوار بينهما كان طبيعا ومهنيا، وأن ترامب استمع إليه، وأنه اختلف معه في بعض الأشياء، وأن هذا الاختلاف في المناقشة أمر طبيعى بين القيادات الأجانب.

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