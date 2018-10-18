دفاع متهم يدفع ببطلان اعترافاته وقصور التحقيقات في أحداث مكتب الارشاد

استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، وعدد من القيادات، على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرون، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".



ودفع دفاع المتهم الثالث عبدالرحيم محمد الرحيم، ببطلان اعترافه حيث انه وليد اكراه مادى ومعنوى ، كما دفع بشيوع الاوصاف الذى قرر بها المتهم مصطفى عبد العظيم درويش المتهم الثامن على موكلى والقصور بتحقيقات النيابة العامه قانونا مطالبا ببراءة موكله من كافة التهم المنسوبة اليه .



وقال دفاع المتهم الثالث، انه متمسك بما جاء في جلسة محكمة النقض، بأنه لم يكن متواجدا علي مسرح الجريمة، ولا يوجد شهود علي تواجد المتهم عبدالرحيم محمد عبدالرحيم.



كما قدم محمد الدماطى دفاع كل من القيادى محمد بديع وسعد الكتاتنى ورشاد البيومى حافظة أوراق تشمل مرافعته عن المتهمين السابق ذكرهم مشفوعين ب 9 دفوع .



ودفع بعدم جدية التحريات في هذه الجزئية، لأنه لم يقدم في أمر الاحالة الاول، وانما تم إدخاله في أمر الاحالة الثاني، ولا يوجد اعتراف للمتهم، وطلب الدفاع امهاله ربع ساعة لمراجعة اقوال مصطفي عبدالعظيم شاهد المتهم.



وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.