القمامة تجتاح شارع مصطفى النحاس.. صور

يشكو أهالي شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر من الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم القمامة بالشارع.



ورصدت عدسة صدى البلد تفاصيل هذه المشكلة.



وقال "عبد الله سيد" إن القمامة تتراكم بصفة مستمرة في الشارع وتترك بالايام لا يتم رفعها، فضلا عن عدم توافر صناديق قمامة بالشارع، ما لا يوفر حياة آدمية للسكان.



وأكد "عبده حسن" أحد سكان الشارع أن منظر القمامة غير حضارى، فشارع مصطفى النحاس هو أحد أهم الشوارع الراقية بمدينة نصر، ولفت "على حسن" إلى أن الكلاب والحيوانات الضالة اتخذت من الشارع مأوى لها بسبب الروائح الكريهة المنتشرة به.



وطالب المواطنون من الحى وشركة النظافة المسؤولة بسرعة التعامل مع الأمر وتوفير صناديق قمامة والمواظبة على تفريغها.





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