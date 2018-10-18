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توك شو

البهي: السيسي أكد على تواجد مصر القوي بكافة المحافل الدولية.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:09 م
الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم البهي
توك شو
قال الدكتور إبراهيم البهي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن مصر متواجدة وبقوة في كافة المحافل الدولية.

وتابع "البهي" خلال لقائه على الفضائية الأولى المصرية، أن الرئيس "السيسي" خلال كلمته بالفدرالية الروسية أكد على متانة العلاقات المصرية الروسية، إضافةً إلى تأكيده على ثقته بعودة السياحة الروسية لمصر.

وأشار "البهي" إلى أنه خلال الفترة القادمة سوف تشهد مصر وروسيا تعاونا إستراتيجيا في كافة المجالات، خاصةً بعد التوقيع على عدد من الإتفاقيات بين الطرفين خلال زيارة الرئيس لروسيا.

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