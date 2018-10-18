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أخبار البلد

جايكا: نستهدف دعم استراتيجية الزراعة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:45 م
جانب من مشاركة الجايكا
جانب من مشاركة الجايكا
محمود نوفل
نظم مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مصر زيارة إلى محافظة أسيوط لعدد من ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وسفارة اليابان بالقاهرة، للاطلاع على تطورات مشروع التعاون الفني للهيئة لتحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين.

وأثنى المزارعون المشاركون خلال الزيارة على فوائد المشروع التي عادت عليهم من المشاركة والتي انعكست إيجابيًا على زيادة دخولهم، حيث شملت الزيارة أيضًا صوامع للقمح وسوق الجملة للخضراوات ومزارع للطماطم والرمان بالمحافظة، وذلك للتعرف على الفرص المتاحة لقطاع الأعمال الزراعية في مصر والتحديات التي يواجهها.

على هامش الزيارة، قام يوشيفومي أومورا، الممثل الرئيسي لجايكا في مصر، بلقاءات مع وسائل الإعلام المحلية، وتحدث عن الأفكار الجديدة لإقامة مشروعات في منطقة الصعيد.

ويُشار الي ان جايكا دعًمت مشروع التعاون الفني مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي تحت عنوان "تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين" بدايةً من شهر مايو 2014 في المنيا وأسيوط، لدعم صغار الفلاحين على تحسين دخولهم من خلال تعلم كيفية اختيار المحاصيل وفقًا لاحتياجات السوق، حيث تقوم جايكا بالترويج لمفهوم الزراعة من أجل البيع بدلًا من الزراعة ثم البحث عن سبل البيع. وذلك بهدف دعم استراتيجية الوزارة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاع الزراعة لعام 2030.

وذكر مكتب جايكا ان المشروع سالف الذكر يغطي 20 قرية من قرى محافظات المنيا وأسيوط ليصل عدد المشاركين 1,930 مزارعا، من ضمنهم 656 امرأة ريفية ، موجها شكره لأهل أسيوط الكرام على الترحاب وحسن الضيافة.

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