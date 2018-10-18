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ولي أمر يعاني من طلبات المدارس: عايزين فاصوليا وعدس.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:55 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض برنامج "3 ستات" في أولى حلقاته المذاع على فضائية صدى البلد، فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد أولياء الأمور يعرض لائحة المستلزمات الدراسية التي طلبتها المدرسة من ابنه.

وأوضح ولي الأمر خلال الفيديو، أن هناك العديد من المستلزمات المدرسية التي لا تتناسب مع سن ابنه، وتسلم الطفل لائحة تتضمن متطلبات تشمل "12 قلم رصاص، 20 ملفا كبيرا متعددة الالوان وسبورة صغيرة".

وتابع، أن المدرسة طلبت بذورا زراعية، للفاصوليا، وكذلك "عدس".

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