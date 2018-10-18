الأهلي يقترب من خطف أولى صفقات الميركاتو الشتوي من الزمالك

اقترب يوسف علي الملقب بـ "رونالدو " نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتصالات من الانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد وصول المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة للغاية .



وشهدت الأيام الماضية دخول الأهلى فى مفاوضات قوية بعد متابعة من قبل اللجنة الفنية برئاسة علاء ميهوب، للوقوف على مستواه الفنى والبدنى، ونجح اللاعب فى لفت كل الأنظار إليه فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة للغاية التى يمتلكها، فضلا عن السرعات الجيدة لديه.



وتواصل علاء ميهوب طوال الفترة الماضية مع اللاعب من أجل ضمه للقلعة الحمراء وهو ما وافق عليه اللاعب، وأبدى يوسف علي الملقب برونالدو رغبته فى اللعب للأهلى رغم وجود مفاوضات زملكاوية أيضا معه .



