هل تقبل الأعمال الصالحة من تارك الصلاة ..نادية عمارة تجيب

أكدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أن الصلاة هي الركن الثاني في الإسلام بعد الشهادتين، مشددة على أن من تركها تكاسلًا فهو عاصٍ مرتكب لكبيرة وعليه الإسراع في التوبة والاستغفار وقضاء ما فاته من الصلوات.



وقالت «عمارة»، في إجابتها عن سؤال: «هل تقبل الأعمال الصالحة من تارك الصلاة؟»، إنه لا يستطيع أحد من العلماء أن يتقول على الله تعالى ويزعم أن تارك الصلاة لا يقبل الله أعماله الصالحة، بل الأمر كله بيد الله تعالى وهو من يحاسب عباده.