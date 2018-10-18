اتحاد المستثمرين: زيارة الرئيس لروسيا تساهم في تطور العلاقات الاقتصادية

قال علي حمزة ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية، تأتى فى اطار دعم التعاون بين مصر ودول العالم ، أو تدعيم العلاقات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.



وأضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيارة الرئيس الحالية لروسيا تحظى باهتمام على المستوى الاقليمى والعالمى، مؤكدا أن روسيا شريك استراتيجى لمصر وهناك الكثير من الملفات المشتركة بين البلدين، حيث يرجع تاريخ العلاقات بين البلدين الى 1943.



وأكد أن التطور فى العلاقات السياسية بين البلدين تنعكس نتائجه على الاستثمار و التجارة و السياحة، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية ورغبة الجانب الروسى فى جذب مزيد من الاستثمارات بالمشروعات الكبرى فى مصر، حيث وقعت روسيا في مايو الماضى عقد انشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين عدد من الصناعات الجديدة ومن المتوقع أن تتخطى قيمة الاستثمارات مليارات الدولارات، مما يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الروسية فى مصر.



واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته لروسيا أمس التى استغرقت 3 ايام ، وألقى الرئيس كلمة امام المجلس الفيدرالى الروسى بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات بين البلدين.