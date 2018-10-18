ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اتحاد المستثمرين: زيارة الرئيس لروسيا تساهم في تطور العلاقات الاقتصادية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:07 م
اتحاد جمعيات المستثمرين
اتحاد جمعيات المستثمرين
علياء فوزي
قال علي حمزة ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية، تأتى فى اطار دعم التعاون بين مصر ودول العالم ، أو تدعيم العلاقات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.

وأضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيارة الرئيس الحالية لروسيا تحظى باهتمام على المستوى الاقليمى والعالمى، مؤكدا أن روسيا شريك استراتيجى لمصر وهناك الكثير من الملفات المشتركة بين البلدين، حيث يرجع تاريخ العلاقات بين البلدين الى 1943.

وأكد أن التطور فى العلاقات السياسية بين البلدين تنعكس نتائجه على الاستثمار و التجارة و السياحة، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية ورغبة الجانب الروسى فى جذب مزيد من الاستثمارات بالمشروعات الكبرى فى مصر، حيث وقعت روسيا في مايو الماضى عقد انشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين عدد من الصناعات الجديدة ومن المتوقع أن تتخطى قيمة الاستثمارات مليارات الدولارات، مما يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الروسية فى مصر.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته لروسيا أمس التى استغرقت 3 ايام ، وألقى الرئيس كلمة امام المجلس الفيدرالى الروسى بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات بين البلدين.

ترشيحاتنا

رسميا..الأهلي يرد على 22 ملاحظة لوزارة الرياضة

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ياسمين عبد العزيز فى جلسة تصوير جديدة باللون الأبيض تخطف القلوب.. صور

الداخلية: الإفراج عن 840 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

3 قرارات من كلية حقوق عين شمس بشأن واقعة رقص الطلاب.. مستند

بريطانيا تستعد لـ قنبلة الثلج

وليد ازارو يصدم الأهلى ويعلن رغبتة فى الرحيل خلال الانتقالات الشتوية

الأمن العراقي يكشف سر وفاة خبيرة تجميل شهيرة

سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

رسميا.. أمبرو الإنجليزية ترعى قميص الأهلى 3 سنوات مقبلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

فيديو

البهي: السيسي أكد على تواجد مصر القوي بكافة المحافل الدولية.. فيديو
أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو
عز العرب: التوافق المصري الروسي انعكاس لـ 75 عاما من التعاون .. فيديو
السعيد: البورصة حققت أعلى أداء على مستوى العالم في 2017.. فيديو
سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟
loading...