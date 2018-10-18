روسيا تبحث عن سر مصر في تجاوز الأزمات

قالت صحيفة "برافدا" الروسية إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة السياحة الروسية إلى مصر بدا واضحا خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، مشيرة إلى أن اهتمام روسيا بهذا الأمر لا يقل عن اهتمام مصر.



وأضافت الصحيفة أن على روسيا أن تتعلم من مصر كيف نجحت في الخروج من أزماتها بسرعة وبإيجابية، وأن تبحث عن "سر القاهرة".



وتابعت الصحيفة أن "مصر في طريق الصعود"، فقد كانت قبل خمس سنوات فقط خاضعة لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وحين تخلصت من سيطرة الجماعة كانت في وضع اقتصادي مزرٍ، في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي وركود الاقتصاد.



وأضافت الصحيفة أن مصر اليوم نجحت في حل المشكلة الأمنية، ويشير تقرير صادر مؤخرًا عن منظمة السياحة العالمية إلى أن معدل التدفق السياحي إلى مصر قد ارتفع بنسبة 55.1% خلال عام 2017 مقارنة بالعام السابق عليه.



وأوضحت الصحيفة أن مصر تخطط لتطوير العشوائيات ونقل سكانها، ولهذا الغرض يجري بناء 20 مدينة جديدة عبر أنحاء البلاد، مثل مدينتي العلمين والمنصورة الجديدتين، كما تخطط مصر للتحول إلى مصدّر للغاز، ليس بفضل اكتشافات الغاز الجديدة فحسب، وإنما بفضل مشروعات تسييل الغاز القادم عبر الأنابيب من حقل أفروديت القبرصي، وقد أعلنت الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي التوقف عن استيراد الغاز من الخارج، ما سيوفر 250 مليون دولار شهريًا.



وأكدت الصحيفة أن الرئيس السيسي ملتزم باستعادة مكانة مصر الإقليمية، التي تراجعت كثيرًا إبان موجة ثورات الربيع العربي، مضيفة أن روسيا بحاجة إلى مصر قوية، كما أن مصر بحاجة إلى روسيا قوية، ويمكن لتعاون البلدين أن يحل أي مشكلة في الشرق الأوسط.