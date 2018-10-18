سر القاهرة يبهر موسكو.. صحيفة روسية: يجب أن نتعلم من مصر فن تجاوز الأزمات.. المحروسة على طريق الصعود بفضل قوة واستقرار حكومتها.. والرئيس السيسي ملتزم باستعادة مكانتها الإقليمية

صحيفة "برافدا" الروسية:

رغبة موسكو بعودة السياحة الروسية لمصر لا يقل عن اهتمام القاهرة

مصر وروسيا بحاجة إلى قوة بعضهما

مصر نجحت في تحديث وتطوير قواتها المسلحة رغم تجميد المساعدات الأمريكية

التعاون المصري الروسي يمكن أن يحل أي مشكلة في الشرق الأوسط



قالت صحيفة "برافدا" الروسية إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة السياحة الروسية إلى مصر بدا واضحًا خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، مشيرة إلى أن اهتمام روسيا بهذا الأمر لا يقل عن اهتمام مصر.



وأضافت الصحيفة أن على روسيا أن تتعلم من مصر كيف نجحت في الخروج من أزماتها بسرعة وبإيجابية، وأن تبحث عن "سر القاهرة".



وشهدت زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وقال بوتين إن حجم التجارة الثنائية بينهما قد ارتفع بنسبة 62% خلال عام واحد ليصل إلى 6.7 مليار دولار، مضيفًا "روسيا مورد رئيسي للقمح إلى السوق المصرية. وبلادنا تدعم رغبة مصر في التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".



وأشار بوتين إلى أن روسيا تخطط لاجتذاب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار إلى المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، من أجل خلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل، وتسويق منتجات المنطقة ليس في مصر وحدها، وإنما في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا، وذلك بجانب تشييد روسيا محطة الضبعة النووية بتكلفة 60 مليار دولار.



وتابعت الصحيفة أن "مصر في طريق الصعود"، فقد كانت قبل خمس سنوات فقط خاضعة لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وحين تخلصت من سيطرة الجماعة كانت في وضع اقتصادي مزر، في ظر تراجع احتياطي النقد الأجنبي وركود الاقتصاد.



وأضافت الصحيفة أن مصر اليوم نجحت في حل المشكلة الأمنية، ويشير تقرير صادر مؤخرًا عن منظمة السياحة العالمية إلى أن معدل التدفق السياحي إلى مصر قد ارتفع بنسبة 55.1% خلال عام 2017 مقارنة بالعام السابق عليه.



وبحسب الصحيفة، يتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8% بحلول عام 2020، أما معدل التضخم فقد تراجع إلى 13.6% في 2016، وهبط معدل البطالة إلى أدنى مستوياته عند 11.3% في أغسطس الماضي، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها إلى القطاع المصرفي المصري من "مستقر" إلى "إيجابي".



وأوضحت الصحيفة أن مصر تخطط لتطوير العشوائيات ونقل سكانها، ولهذا الغرض يجري بناء 20 مدينة جديدة عبر أنحاء البلاد، مثل مدينتي العلمين والمنصورة الجديدتين، كما تخطط مصر للتحول إلى مصدّر للغاز، ليس بفضل اكتشافات الغاز الجديدة فحسب، وإنما بفضل مشروعات تسييل الغاز القادم عبر الأنابيب من حقل أفروديت القبرصي، وقد أعلنت الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي التوقف عن استيراد الغاز من الخارج، ما سيوفر 250 مليون دولار شهريًا.



وتابعت الصحيفة أن مصر استطاعت تحديث قواتها المسلحة، برغم تجميد الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية بعد ثورة 30 يونيو، حيث نوعت مصر مصادر تسليحها من روسيا وفرنسا وألمانيا، وباتت الترسانة الحربية المصرية تضم أحدث المعدات، بما فيها سفن الإنزال الهجومية.



ونقلت الصحيفة عن المدرس بالأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية ألكسندر فافيلوف أن مصر قامت بعمل جيد للغاية بعد التخلص من جماعة الإخوان، فيما يخص العلاقة بين الدولة والدين.



وأضاف فافيلوف أن مصر تلعب دورًا بالغ الأهمية في المنطقة، وهي تتطلع إلى تحقيق الأمن على حدودها، ولذلك فهي مهتمة بالتعاون مع روسيا فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في ليبيا وسوريا.



ومن جانبه، أكد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيميون باجداساروف أن مصر حققت نموًا كبيرًا لأنها لا تخضع لأي عقوبات دولية ولديها حكومة قوية ومستقرة.



وأكدت الصحيفة أن الرئيس السيسي ملتزم باستعادة مكانة مصر الإقليمية، التي تراجعت كثيرًا إبان موجة ثورات الربيع العربي، مضيفة أن روسيا بحاجة إلى مصر قوية، كما أن مصر بحاجة إلى روسيا قوية، ويمكن لتعاون البلدين ان يحل أي مشكلة في الشرق الأوسط.