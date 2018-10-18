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ديني

البحوث الإسلامية يواصل خطته التوعوية ويطلق خمس قوافل للمحافظات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:05 م
د. محيي الدين عفيفي
د. محيي الدين عفيفي
محمد شحتة
واصلت قوافل التوعية التي يطلقها مجمع البحوث الإسلامية بشكل أسبوعي، انتشارها في محافظات ومدن الجمهورية؛ حيث توجهت قوافل الأسبوع الجاري إلى محافظات: البحر الأحمر ومرسى مطروح وأسوان ودمياط.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي إن برنامج عمل تلك القوافل يتضمن العديد من الموضوعات المهمة ومنها: استراتيجية الدفاع عن الأوطان وحمايتها من خلال توعية الناس بقيمة الدفاع عن الوطن وما به من نعمة الأمن والأمان، فضلا عن ترسيخ ودعم مجموعة من المعاني والقيم التي تحقق السلام الداخلي بين أفراد المجتمع من خلال نشر قيم التراحم والتعاون بينهم، وبيان أهمية صلة الأرحام وقيم المواطنة والتعايش السلمي، وقيمة العمل والإنتاج.

أضاف الأمين العام أن هذه القوافل تركز بشكل أكبر على المناطق الأكثر احتياجًا في هذه المحافظات للوصول إلى أهالي تلك المناطق وتوعيتهم والتواصل الفعال معهم والاستماع إليهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع الوعاظ من المشاركين في تلك القوافل قبيل انطلاقها للتعرف على خطة تحركهم داخل المناطق التي تستهدفها القوافل، والتركيز على قضية الوعي المجتمعي بالتحديات التي يمر بها الوطن ودور كل مواطن في العمل والإنتاج أيا كان موقعه.

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