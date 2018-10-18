بريطانيا تطلق برنامجين لدعم الشباب المصري

أعلن اليستر بيرت وزير الشرق الاوسط البريطاني عن اطلاق برنامجين جديدين لدعم الشباب في مصر؛ معربا عن سعادة بلاده بدعم أصحاب الأفكار المبتكرة والأحلام الكبيرة .



جاء ذلك علي هامش لقاء وزير الشرق الاوسط البريطاني أليستر بيرت ، بالكثير من الملهمين المصريين من أصحاب الأفكار المبتكرة والأحلام الكبيرة للمستقبل.



واوضح وزير الشرق الاوسط في تصريحات صحفية، اليوم، ان البرنامج الأول هو برنامج تعليمي جديد بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني بالتعاون مع منظمة اليونيسف التي ستدعم الحكومة المصرية في تحقيق رؤيتها الإصلاحية .



وتابع: "اما الثاني هو البرنامج الخاص بالمجلس الثقافي البريطاني والذي يستمر لمدة عامين، وهو برنامج تطوير الاقتصادات الشاملة والإبداعية بـ٣٠ مليون جنيه مصري، والذي سيعزز الشركات الناشئة الاجتماعية والإبداعية في مصر.