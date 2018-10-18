فرنسا تكذب مزاعم العفو الدولية: لم نبِع لمصر أسلحة تستخدم في القمع

كذبت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي مزاعم منظمة العفو الدولية بأن باريس باعت لمصر أسلحة استخدمت في قمع المدنيين، وقالت الوزيرة إن الأسلحة لم تكن موجهة لوزراة الداخلية المصرية، وأنها لا تباع من أجل هذا الغرض.



ووفقا لقناة فرانس 24 الفرنسية، قالت الوزيرة في جلسة حول ميزانية 2019 أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ إن باريس لا يُمكن تحميلها مسؤولية استخدام هذه الأسلحة، وأكدت أن هذه الصادرات لها أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي، لأنها تساهم أيضا في استقلالها الاستراتيجي، وأوضحت: "قاعدتنا الصناعية والدفاعية تحتاج إلى صادرات السلاح هذه".