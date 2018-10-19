تحية للمجر فى حفل سيمفونى بالأوبرا.. السبت

يواصل أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاته فى موسمه الجديد الذى يحمل عنوان (ستون عاما من العطاء والتميز ) فيقام فى الثامنة مساء السبت ٢٠ أكتوبر حفل بعنوان (تحية للمجر) بقيادة المايسترو المجرى إستيفان دينيس ومشاركة صوليست الفلوت المجري بيتر أولا وصوليست البيانو المصرى محمد شمس.



يتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر المؤلفات المجرية وأجمل الأعمال التى كتبت خصيصا لآلتى الفلوت والبيانو منها إفتتاحية هونيادى لاتسلو "فرتس إركل" ، فانتازي باستورال مجريه للفلوت والأوركسترا "فرانس دوبلر" ، كونشرتو البيانو والأوركسترا رقم ١ "فرانز ليست" والسيمفونية السابعة التى يطلق عليها (الثورة) " لاتسلو لاتشتا ".



ومن الجدير بالذكر أن المايسترو إيفان دينيس ولد فى بودابست عاصمة المجر وتعلم العزف على البيانو والقيادة فى جامعة فرانز ليست للموسيقى كما حصل على منحة دراسية من جامعة وين للموسيقى، ويحل إيفان ضيفا دائما فى أكبر القاعات الموسيقية فى العالم حيث قام بالكثير من الجولات الفنية الناجحة فى وارسو، موسكو، براغ، بكين ، لوكسمبورج وبرلين.



كما أنه لم يعرف كقائد أوركسترا فحسب بل عرف كذلك كمؤلف موسيقى فله العديد من المؤلفات الشهيرة وقد سجل عدة ألبومات موسيقية متميزة وله تسجيلات فى المحطات الإذاعية المجرية منها راديو بودابست ، بريمن و بافاريا.