بريطانيا تستعد لـ قنبلة الثلج

تستعد بريطانيا لجو شديد البرودة حيث حذرت الأرصاد الجوية البريطانية من أن البلاد تنتظر ما يسمى "قنبلة الثلج"، وأن الموجة القادمة من القطب الشمالي تهدد المملكة المتحدة بتساقط ثلوج كثيفة.



وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العواصف القطبية والثلجية ودرجات الحرارة المنخفضة دون الصفر التي تقودها سلسلة من التغيرات المناخية المزعجة ستطلق موجة مناخية "شديدة التقلب".



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا إندبندنت" فإن موجات الهواء المتجمدة ستنحدر من القطب الشمالي خلال الأسبوعين القادمين مما سيؤدي لانخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء المملكة المتحدة.



ودق خبراء الأرصاد الجوية أجراس الإنذار لاستقبال أشد فصل شتاء منذ عقد من الزمان في الوقت الذي تتصاعد فيه العاصفة الجوية الباردة في جميع أنحاء أوروبا وخارجها.



وتستمر درجات الحرارة في جميع أنحاء شرق المحيط الهادئ في الارتفاع مما دفع خبراء المناخ إلى التحذير من أن احتمال حدوث ظاهرة النينو قبل نهاية العام يزداد بنسبة 75%.



وأضافت الصحيفة أن علماء الأرصاد في المملكة المتحدة يراقبون أنماط تدفق الهواء عبر القطب الشمالي مع تزايد المخاوف من الارتفاع المفاجئ لدرجة حرارة الغلاف الجليدي.