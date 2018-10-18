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موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:09 م
موانئ بورسعيد تستقبل
موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات
محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 5 سفن.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 7 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 1 سفينة حاويات ومغادرة 2 سفينة ومتواجد علي الارصفه 2 سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفينة.

كما سجل الميناء تواجد 1 سفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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