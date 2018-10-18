موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 5 سفن.



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 7 سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 1 سفينة حاويات ومغادرة 2 سفينة ومتواجد علي الارصفه 2 سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفينة.



كما سجل الميناء تواجد 1 سفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول 1 سفينة.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.