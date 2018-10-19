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ثقافة

دار الكتب تعلن نجاح مصر في وقف بيع كتاب نادر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت دار الكتب والوثائق القومية، الخميس، نجاح جهود مصر في وقف بيع كتاب نادر بعنوان (أطلس سيديد العثماني) بعد التنسيق مع الجهات الألمانية المختصة.

وذكر بيان لدار الكتب أن الدكتور هشام عزمى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، تلقى ما يفيد بإيقاف بيع كتاب نادر بعنوان (أطلس سيديد العثماني) (Cedid Atlas Tercümesi) لمؤلفه محمود رئيف أفندى، من قبل السلطات الألمانية، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وحرصها على استرداد مقتنياتها المفقودة من المخطوطات والكتب النادرة، التي يتم الإعلان عن بيعها في أي دولة بالخارج، وتوافقًا مع البيان الإعلامي الذي أصدرته الهيئة منذ يومين بخصوص جهودها لإيقاف بيع المخطوط القرآني المملوك لقنصوة الغوري، وبدعم ومتابعة مستمرة من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وأضاف البيان أن هذا الكتاب يرجع إلى القرن التاسع عشر، وتحديدا عام (1218 ه- 1803 م)، وتم عرضه للبيع بأحد مزادات برلين بألمانيا مقابل مبلغ 28 ألف يورو، وهو ما يعادل أكثر من 500 ألف جنيه.

وتابع البيان أن إيقاف بيع هذا الكتاب يأتي كرد فعل حاسم من السلطات الألمانية المختصة، متمثلة في شرطة برلين، نتيجة التحرك السريع الذي اتخذه الدكتور هشام عزمي، وفريق العمل بدار الكتب والوثائق القومية، فور علمه بعرض الكتاب للبيع، وذلك يوم الجمعة الماضي.

وجاء التحرك السريع متمثلًا في مخاطبات وإجراءات رسمية تم اتخاذها، لمطالبة السلطات الألمانية المختصة بإيقاف البيع، الذي كان من المقرر أن يتم يوم الثلاثاء الماضي.

وتواصل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية جهودها لإعداد ملف متكامل ومتماسك للمطالبة باسترداد الأطلس النادر أمام المحاكم الألمانية المختصة، وإعادته إلى مجموعة مقتنيات الهيئة.
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