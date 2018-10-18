3 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة رئيس حي الدقي لاتهامه بتلقي رشوة

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 3 نوفمبر المقبل، لبدء نظر أولى جلسات محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام لاتهامهم بتلقي رشوة.



وتضمنت التحقيقات - التي أشرف عليها المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة - اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة، مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه.



وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس حي الدقي لتقاضيه 250 ألف جنيه رشوة، وطلب وحدة سكنية قيمتها نحو مليوني جنيه بشارع البطل أحمد عبد العزيز على سبيل الرشوة من صاحبي إحدى شركات المقاولات.