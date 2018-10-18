بوتين: موسكو تدخلت عسكريا في سوريا بسبب وجود خطر الإرهاب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو تدخلت عسكريا في سوريا بسبب وجود خطر الإرهاب، بما فيه خطره على روسيا.



وقال بوتين - خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار- وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن بلاده نجحت أثناء عمليتها العسكرية في سوريا، في استعادة حوالي 95% من أراضي البلاد من قبضة المنظمات الإرهابية، كما أنها أنقذت الدولة السورية من الانهيار.



وأوضح الرئيس الروسي، أن هذا الوضع كان يمثل خطرا كبيرا على بلاده التي نجحت في إزالة هذا الخطر إلى حد كبير، مشيرا إلى أن الجهود الروسية حافظت على مؤسسات الدولة السورية، مما أثمر في إعادة الوضع إلى استقراره في المنطقة.



وأضاف بوتين أن العمل يمضي قدما، على الرغم من صعوبته، على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، معربا عن أمله في أن يقود التعاون بين روسيا وشركائها إلى تحقيق تقدم في هذا المسار.