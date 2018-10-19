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أخبار العالم

واشنطن تعلن دمج قنصليتها في سفارتها الجديدة في القدس المحتلة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:05 ص
صدى البلد
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستضع قنصليتها الرئيسية للفلسطينيين تحت سلطة سفارتها الجديدة في إسرائيل.

وأضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن دمج قنصلية القدس مع سفارة القدس التي افتتحت حديثا سينتج عنه "كفاءة كبيرة ولكن هذه الخطوة لها أيضا أهمية رمزية"، عن طريق تخفيض مهام القنصلية، وفق ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.

وكانت القنصلية - لسنوات - بمثابة سفارة بحكم الأمر الواقع للفلسطينيين، وهي تقدم تقاريرها مباشرة إلى وزارة الخارجية في واشنطن. ويمكن اعتبار وضعها تحت سلطة السفارة بمثابة اعتراف أمريكي بالسيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية والضفة الغربية، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقطع الفلسطينيون العلاقات مع الولايات المتحدة بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل العام الماضي ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
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