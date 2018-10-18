السفير الكوري يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر..صور

عقد السفير يون يو تشول جلسة حوار لدعم أنشطة الشركات الكورية الموجودة في مصر للنصف الثاني من عام 2018.



شارك في اللقاء 27 رجل أعمال من عدة مؤسسات كورية منها KOTRA وKOICA، وذلك لبحث مستجدات العلاقات الاقتصادية بين كوريا ومصر.



وأعلنت سفارة جمهورية كوريا في القاهرة عن استمرارها في تقديم دعمها لأنشطة الشركات الكورية الموجودة في مصر من خلال التعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية.