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أخبار البلد

السفير الكوري يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:20 م
السفير يون يو تشول
السفير يون يو تشول
محمود نوفل
عقد السفير يون يو تشول جلسة حوار لدعم أنشطة الشركات الكورية الموجودة في مصر للنصف الثاني من عام 2018.

شارك في اللقاء 27 رجل أعمال من عدة مؤسسات كورية منها KOTRA وKOICA، وذلك لبحث مستجدات العلاقات الاقتصادية بين كوريا ومصر.

وأعلنت سفارة جمهورية كوريا في القاهرة عن استمرارها في تقديم دعمها لأنشطة الشركات الكورية الموجودة في مصر من خلال التعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية.
السفير الكوري يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر..صور
السفير الكوري يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر..صور
السفير الكوري يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر..صور

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