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محافظات

محافظة القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والسيول

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:30 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار
إبراهيم الهوارى
عقد اللواء عواد أحمد على سكرتير عام محافظة القليوبية اجتماعا لرفع درجة حالة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة بناء على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بحضور اللواء محمد السعدني السكرتير العام المساعد والعقيد محمد عبد الخالق المستشار العسكري واللواء نبيل عدلي مدير إدارة مرور القليوبية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعطى عواد تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد القصوى والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأكد علي الدور الهام الذي تقوم به غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة لقيامها بتقديم كامل المعاونة والإمكانات المتاحة في حالة حدوث أي طوارئ سيول أو أزمات قد تحدث وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة في حينه وعلى مدار اليوم مع ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين المراكز والمدن والأحياء وفروع شركة الصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والإسعاف والصحة.

وأوضح أنه لابد من تنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار.

وشدد على ضرورة التأكد من صيانة وإصلاح التالف من بالوعات صرف مياه الأمطار وتوفير المعدات اللازمة لرفع المياه من الشوارع وأماكن تجمع الأمطار والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم انسدادها بالإضافة إلى توفير سيارات الكسح لرفع المياه ومنع تجمعها بالشوارع لمنع إعاقة حركة المرور

يذكر أن مديرية الصحة أعلنت عن استعدادها بعدد 15 مستشفى طوارئ و3 مراكز رئيسية للعلاج هي مستشفى أبو المنجا المركزي (35 سريرا) وبهتيم المركزي (37 سريرا) ومستشفى ناصر العام (123 سريرا) كما يوجد 1065 سريرا بباقي المستشفيات ويمكن إضافة 200 سرير أخرى في حالة الطوارئ.

وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة مراجعة بالوعات المطر والصرف الصحي أولا بأول وتسليكها في حالة عدم جاهزيتها وكسح أي تجمعات للأمطار فورا في حالة حدوثها من أمام المساجد والكنائس وجميع المصالح والمؤسسات الحكومية.

وشدد السكرتير العام على رؤساء المدن بضرورة عمل بالوعات للمطر عند رصف أي طرق أو إنشاء طرق جديدة طالما يوجد بها خط صرف صحي، موجها بضرورة عمل معسكرات للإيواء للجوء إليها في حالة وجود أمطار غزيرة أو سيول بأي مكان والتنسيق الكامل مع كل من مديرية التضامن الاجتماعي والتموين والشباب والرياضة والتربية والتعليم لتدبير احتياجات الإعاشة والغذاء للأسر التي قد تحتاج للإقامة بهذه المعسكرات في حالة حدوث طوارئ.

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