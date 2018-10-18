ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أفريقية البرلمان تعزي الشعب السوداني في وفاة الرئيس السابق عبد الرحمن سوار الذهب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:11 م
عبد الرحمن سوار الذهب
عبد الرحمن سوار الذهب
فريدة محمد
تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، بالبرلمان، ببالغ تعازيه فى وفاة الرئيس السودانى الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي وافته المنية بالمستشفى العسكري في الرياض بالسعودية.

كما تتقدم اللجنة وجميع أعضائها بتعازيها الحارة إلى جمهورية السودان الشقيقة رئيسًا وحكومًة وشعبًا سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورحمته ومغفرته.



ترشيحاتنا

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

معلومات لا تعرفها عن سوار الذهب وعلاقته بـ قطر

3 قرارات من كلية حقوق عين شمس بشأن واقعة رقص الطلاب.. مستند

آخر ناقلة غاز طبيعي مستورد تغادر مصر بعد الاكتفاء الذاتي

روسيا تبحث عن سر مصر في تجاوز الأزمات

المدير الفنى لـ الزمالك يحسم مصير 3 لاعبين من نجوم الفريق.. غدا

مفاجأة.. الشرطة التركية تبحث عن خاشقجي في غابة ومزرعة بإسطنبول

الأهلي يقترب من خطف أولى صفقات الميركاتو الشتوي من الزمالك

تشيلسي يوجه ضربة قوية لـ ريال مدريد بسبب هازارد

الخطيب يشهد مران الأهلي استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف

أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو

ايفان سوركوش: الاتحاد الأوروبي يدعم مصر للوصول إلى المياه الآمنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

فيديو

مصطفى خليل: مصر منفذ مهم للسلع والمنتجات الروسية.. فيديو
ولي أمر يعاني من طلبات المدارس: عايزين فاصوليا وعدس.. فيديو
ضبط شخص جمع 21 طن مواد بترولية مدعمة في الخانكة.. فيديو
البهي: السيسي أكد على تواجد مصر القوي بكافة المحافل الدولية.. فيديو
أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟
loading...