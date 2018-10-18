أفريقية البرلمان تعزي الشعب السوداني في وفاة الرئيس السابق عبد الرحمن سوار الذهب

تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، بالبرلمان، ببالغ تعازيه فى وفاة الرئيس السودانى الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي وافته المنية بالمستشفى العسكري في الرياض بالسعودية.



كما تتقدم اللجنة وجميع أعضائها بتعازيها الحارة إلى جمهورية السودان الشقيقة رئيسًا وحكومًة وشعبًا سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورحمته ومغفرته.







