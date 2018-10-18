مشاة البحرية الأمريكية يهبطون في أيسلندا قبيل مناورة ضخمة للأطلسي

هبطت قوات أمريكية في أيسلندا أمس الأربعاء في طريقها إلى النرويج، حيث تشارك في مناورة ترايدنت جانكشر.



وستشمل مناورات "ترايدنت جانكشر"، المتمركزة في النرويج، أكثر من 40 ألف جندي من أكثر من 30 دولة في حلف شمال الأطلسي وشركائهم، ويجرون عمليات جوية وبحرية وبرية من فنلندا وبحر البلطيق في الشرق إلى أيسلندا في الغرب.



وستكون هذه المناورات الأكبر على الجناح الشمالي لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة، في إشارة إلى أن الحلف يريد تشديد دفاعاته ضد روسيا بعد سنوات من التخفيض والمهام القتالية في مناطق بعيدة.



وستختبر التدريبات التي تستمر أسبوعين، وتبدأ في 25 أكتوبر، القدرات الخاصة بالإمداد والتموين للحلف وقدرته على القتال في الميدان. وسوف يتجهون بعيدًا عن مقاطعة في أقصى شمال النرويج على أمل تجنب أي توترات على الحدود الروسية.

