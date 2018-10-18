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إطلالات أنيقة للأميرة فيكتوريا ولية عهد مملكة السويد في الأردن

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:59 م
اطلالات وليه العهد
اطلالات وليه العهد الأميرة فيكتوريا في مملكه عمان:
قسم المرأة
زارت الأميرة فيكتوريا ولية عهد مملكة السويد وزوجها الأمير دانيال والوفد المرافق مملكة الأردن فى زيارة تستمر 3 أيام ، لمناقشة قضايا المناخ والمسائل الإنسانية والمساواة والدمج الشامل للأطفال ذوى الإعاقة.

وتألقت فيكتوريا في عدة إطلالات مختلفة مما جعلها أنيقة ، حيث ارتدت الأميرة بنطالا أبيض وستارة بيضاء سادة كلاسيكية واختارت أسفل الستارة قميصا رمادي اللون مع الحذاء ذي الكعب العالي .

وخلال زيارتها أعربت ولية العهد عن سعادتها لزيارة الأماكن الأثرية.

وكان في استقبالهم الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق ذوي الاعاقة والأميرة ماجدة رعد رئيس الجمعية، حيث قام باستضافتهم جلالة الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا في قصر الحسينة.

وخلال زيارتها أعربت ولية العهد عن سعادتها لزيارة الأماكن الأثرية ، وفقًا لما ذكرته مجلة "قوج". حيث قامت الاميرة بزيارة جمعية الحسين وقصر عمان الملكي ومركز الكرامة في جبل النظيف التابع لمؤسسة نهر الأردن.

ومن ضمن الأماكن التي زارتها الأميرة مدرسة مخيم البقعه، والتقت بأطفال المدرسة واستمتعت بمشاهدة عروض رقص الدبكة الاردنية.

وأبدت ولية العهد إعجابها بالأشغال اليدوية والمنتجات التراثية ، حيث اطلع الأمير دانيال والوفد المرافق علي مراحل خطط الانتاج ، والاكسسوارات المنزلية والمشغولات اليدوية التي تنتجها لاجئات سوريات ونساء اردنيات .
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