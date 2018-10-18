وزير التعليم العالي: الرئيس السيسي يكرم أفضل الجامعات استعدادا للعام الدراسي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكرم أفضل الجامعات من حيث الاستعداد للعام الدراسي الحالي، في ضوء المسابقة التي أطلقها الرئيس، عقب المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة في يوليو الماضي، مؤكدًا أهمية هذا التنافس في دعم الكيان الجامعي.



وأشاد عبد الغفار، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بجامعة الإسكندرية، بالإمكانيات الجيدة للجامعات المصرية التي زارها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية، والتي شملت جامعات (أسيوط، سوهاج جنوب الوادي، بورسعيد، المنصورة).



وأعرب وزير التعليم العالي، عن إعجابه أيضا بالجامعات المصرية التي أدرجت في تصنيف Times Higher Education، والتي بلغ عددها 19 جامعة ضمن أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم، مطالبا هذه الجامعات بالاستمرار في جهودها المميزة.



وأشار عبد الغفار، إلى النتائج الإيجابية لزيارته لليابان، حيث وقع 5 اتفاقيات للتعاون مع الجانب الياباني، موضحًا أن هذه الزيارة سوف تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة.