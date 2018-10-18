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هزاع: نسبة حجوزات الموسم السياحي الشتوي في الفنادق وصلت لـ 90%

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:37 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال حسام هزاع، عضو غرفة شركات السياحة، إن عودة السياحة الروسية لمصر لها تأثير إيجابي على قطاع السياحة بشكل عام، موضحا أن مصر حدث بها طفرة كبيرة وذلك بسبب الاستقرار السياسى والامنى.

وأضاف هزاع، خلال حواره على قناة دى ام سي، أن نسبة حجوزات الموسم السياحي الشتوي في الفنادق وصلت إلى 90%، مؤكدًا أن تحسن وضع مصر خارجيًا سبب من أسباب زيادة نسبة السياحة.

وأشار إلى أن تدفق السياحة الأوروبية إلى مصر كبير جدًا، وأن أعلى نسبة سياحة في مصر فى هذه الفترة تكون من ألمانيا و أوكرانيا، والصين.

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