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حوادث

ضبط شبكة دعارة يتزعمها رجلان و4 سيدات بـ طنطا.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:15 م
المتهمين
المتهمين
أحمد على
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم شبكة دعاره يتزعمها 4 سيدات و2 رجال مقابل 200 جنيه فى ساعة من عملائهم بشوارع مدينه طنطا وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

وتلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد الشكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن العميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية والرائد محمد السعدني رئيس مباحث الأداب بالمديرية والرئد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط شبكة أعمال منافيه للاداب "دعاره "يتزعمها كل من "عبير .ا.ي" 42 سنه أرمله مقيم مساكن التكيه بدائرة القسم و"هديه .ص.ع " 25 مطلقه مقيم بشارع أبوزيد ببندر قويسنا المنوفيه و "همت .م.ا" 37 سنه مطلقه مقيمه بمنطقة نايب عماد بثان طنطا و"سميحه محمود مصطفي" 21 سنه مطلقه مقيم بشارع شوقي بثان طنطا و"محمد .ا.ع " 22 سنه نجار مسلح مقيم بقرية ميت يزيد مركز السنطة و"أحمد .ع .ب" 31 سنه صاحب محل لخدمات الهاتف المحمول مقيم بقرية قشطو مركز تلا المنوفيه حال قيامهم بممارسه الرزيله فى شقه ملك الأولي مقابل مبالغ 200 جنيه فى ساعه .

وبسؤال المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة داخل شقه بمعرفه الأولي والتى تقوم بالاتصال بهم وتحرر المحضر رقم 11791 إداري قسم أول طنطا لسنه 2018م وأخطرت النيابه العامة للتحقيق والتي قررت برئاسة المستشار شادي أباظه رئيس نيابه أول طنطا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .

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