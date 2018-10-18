وزير الآثار و15 سفيرا في رحاب سانت كاترين.. صور

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الاثار، دير سانت كاترين الأثري، اليوم، بمرافقة مجموعة من السفراء والمستشارين الثقافيين لعدد من الدول الاجنبية بمصر، علي هامش ملتقي الأديان الدولي بمدينة سانت كاترين واحتفالية "هنا نصلي معا" التي تنظمها محافظة جنوب سيناء.



استمع السفراء الي شرح مفصل عن تاريخ الدير، والدور الهام الذي لعبه عبر الحقب التاريخية المختلفة، حيث زاروا كنسية التجلي ومسجد الآمر باحكام الله وشجرة العليقة الملتهبة.



كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بإلتقاط الصور التذكارية مع د. العناني ومطران الدير ديميتري ديميانوس و رهبان الدير.



وأثناء الزيارة استوقف وزير الاثار ووفد السفراء عددا من السياح من الفلبين الذين كانوا في زيارة للدير واصروا علي التقاط الصور التذكارية مع الوزير و السفراء.



وقال السياح انهم يتابعون بشغف جميع الاكتشافات الاثرية التي قامت بها الوزارة في الآونة الاخيرة كما سألوا وزير الاثار عما اذا كان هناك اكتشافات اثرية قادمة.



جدير بالذكر ان وزارة الاثار، وجهت بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء الدعوة الي اصدقائها من السفراء والمستشارين الثقافيين للدول الاجنبية في مصر، ولبى الدعوة ١٥ سفيرا من دول أرمينيا والاْردن والإمارات وليتوانيا والمجر وسنغافورة والبرتغال وكوريا الجنوبية ونائب سفير اليونان والمستشار الثقافي الايطالي والفرنسي.