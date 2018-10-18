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حوادث

ضبط شخص أنشأ قناة فضائية بدون ترخيص بالدقى.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:07 م
صدى البلد
محمد صبرى - اسلام مقلد
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة قناة فضائية بدون ترخيص بالدقى وقيامه بعرض وبيع منتجات غذائية ودوائية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقناة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام المدعو"أسامة م.ع" - سن 51، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.. بإنشاء وإدارة قناة فضائية "بدون ترخيص" وقيامه بعرض وإستغلال مصنفات فنية بدون ترخيص من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبيع منتجات مجهولة المصدر، متخذًا من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم مقرًا للقناة، وكذا مخزنًا لتخزين وبيع المنتجات العذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، بعد الإعلان عن تلك المنتجات بالقناة الفضائية المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر القناة، حيث تم ضبط المذكور.. وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (المُعدات التى تُستخدم فى أعمال إدارة القناة عبارة عن "وحدة مونتاج، وحدة معالجة مركزية، 15 وحدة تخزين خارجية، 7 هواتف محمولة خاصة بالقناة، جهاز إتصال بشبكة الإنترنت راوتر" وبفحصها تبين إن جميعها يحتوى على المواد والبرامج التى يتم إستخدامها وإذاعتها بالقناة- 911 عبوة منتجات وأجهزة طبية ومستحضرات مجهولة المصدر وبدون ترخيص- 2 دفتر بوالص شحن- "672 دولار أمريكى، 10200 جنيه مصرى" من متحصلات بيع المنتجات مجهولة المصدر عبر القناة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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