ضغوط على القاهرة السينمائي لإلغاء تكريم ليلوش.. وصدى البلد يكشف علاقته بحفظى.. خلافات فى الاستشارية العليا وبيان صحفي خلال ساعات

أعضاء بالاستشارية العليا يحذرون حفظى من الإنفراد بالقرار

ليلوش يعتبر أحد رواد السينما فى فرنسا وعلاقته بإسرائيل أكثر من رائعة





إشادة بالمخرج الفرنسى



وقال رئيس المهرجان محمد حفظى: «يعد الاحتفاء بالمخرج كلود ليلوش فى الدورة الاربعين لمهرجان القاهرة السينمائى تتويجًا لواحد من اهم المخرجين الذين أثروا الشاشة الاوروبية والعالمية بأعمال خالدة فى ذاكرة السينما، كما أن المخرج الكبير صاحب جائزة الأوسكار، يعتبر واحدًا من رواد التجديد في السينما الفرنسية، على مدار اكثر من نصف قرن بل إن مجلة «كاييه دو سينما» أو «دفاتر السينما» تذهب بعيدًا فيما تصفه بالمؤسس لتيار سينمائي متفرد.



وأضاف: قدم ليلوش عديد من التجارب التى استلهمت قصصها من الواقع وتحاكي الحب والحياة ، وظهرت كموجات سينمائية متميزة فى صورتها وأفكارها، وتشكل اعماله حيوية كبيرة ولغة سينمائية منفردة، هو بحق صانع أفلام سخى يحب الشخصيات التى يخلقها فى أعماله والتى تكشف عن أعظم المشاعر الانسانية من الصدق، الحب، الصداقة، الظلم، الموت، التسامح ، الحنين إلى الوطن، وعشق السفر.



البحث عن خروج أمن



فيما يواجه حفظى وإدارته هجوما ضاريا من عدد كبير من المثقفين والصحافيين على خلفية دعم المخرج الشهير لدولة إسرائيل وزيارتها عدد من المرات أعلن خلالها مساندته الكاملة لها بل حضر بعض المناورات العسرية لجيش الإحتلال، وهو ما أدى بهم إلى إصدار بيان صحفى قبل ساعات جاء فى نصه : وقد اطلعت اللجنة على كل ما نُشر خلال الأيام الماضية من تصريحات أدلى بها ليلوش لمطبوعات اسرائيلية خلال تلقيه دكتوراه فخرية من قبل إحدى الجامعات، تمت ترجمتها لعدة لغات، ووجدت اللجنة أن كلها تأتي في نطاق المجاملات المعتادة من الفنانين عند زيارة أي دولة.



وأضاف البيان: نظرًا لأن أعضاء اللجنة الاستشارية كأفراد، ومهرجان القاهرة كمؤسسة ثقافية وقفت طوال تاريخها مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فإن اللجنة تدعو الجميع لتزويدها بأي وثيقة تتضمن موقفًا سياسيًا معلنًا لكلود ليلوش ضد القضية الفلسطينية أو حقوق الشعب العربي، سواء كانت تصريحًا سياسيًا، بيانًا قام بالتوقيع عليه، أو أي شكل آخر للتضامن السياسي مع الموقف الإسرائيلي. وعلى من يملك أي مادة تثبت هذا إرسالها للجنة على عنوان البريد الإلكتروني



سحب التكريم فيما يواجه حفظى وإدارته هجوما ضاريا من عدد كبير من المثقفين والصحافيين على خلفية دعم المخرج الشهير لدولة إسرائيل وزيارتها عدد من المرات أعلن خلالها مساندته الكاملة لها بل حضر بعض المناورات العسرية لجيش الإحتلال، وهو ما أدى بهم إلى إصدار بيان صحفى قبل ساعات جاء فى نصه : وقد اطلعت اللجنة على كل ما نُشر خلال الأيام الماضية من تصريحات أدلى بها ليلوش لمطبوعات اسرائيلية خلال تلقيه دكتوراه فخرية من قبل إحدى الجامعات، تمت ترجمتها لعدة لغات، ووجدت اللجنة أن كلها تأتي في نطاق المجاملات المعتادة من الفنانين عند زيارة أي دولة.وأضاف البيان: نظرًا لأن أعضاء اللجنة الاستشارية كأفراد، ومهرجان القاهرة كمؤسسة ثقافية وقفت طوال تاريخها مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فإن اللجنة تدعو الجميع لتزويدها بأي وثيقة تتضمن موقفًا سياسيًا معلنًا لكلود ليلوش ضد القضية الفلسطينية أو حقوق الشعب العربي، سواء كانت تصريحًا سياسيًا، بيانًا قام بالتوقيع عليه، أو أي شكل آخر للتضامن السياسي مع الموقف الإسرائيلي. وعلى من يملك أي مادة تثبت هذا إرسالها للجنة على عنوان البريد الإلكتروني [email protected] خلال أربعة أيام تبدأ مساء الأربعاء 17 أكتوبر وحتى مساء الأحد 21 أكتوبر لتقوم اللجنة بدراسة المواد في اجتماع عاجل آخر واتخاذ قرار بشأن التكريم.



قبل لحظات أكدت إدارة المهرجان فى بيان مقتضب أنه لم يصدر أى قرار بشأن سحب تكريم المخرج الفرنسى كما زعم البعض، وأضافت فى بيان رسمى :"نحيطكم علمًا بأن المكتب الصحفى والصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي هى الجهة الوحيدة التى يصدر من خلالها البيانات الصحفية.. وأن أى بيانات تنسب للمهرجان عبر السوشيال ميديا لا يعتد بها، وذلك يعنى أن المهرجان ما زال يبحث فى أزمة المخرج الفرنسى ولم يصدر أى قرار بشأنه حتى الآن.



وعلم "صدى البلد" أن أكثر من عضو باللجنة العليا للمهرجان حذروا محمد حفظى من الإنفراد بقرار نهائى حول تكريم المخرج الفرنسى المثير للجدل.



أزمات مجانية



حفظى ترأس المهرجان القاهرى العريق بعد نجاحه فى التدرج كأحد السينمائيين المصريين والذين يمتلكون خبرات فى صناعة الافلام والمشاركة فى صناديق الدعم، فضلا عن تواجده فى لجان تحكيم كبرى المهرجانات، وسعيه الدائم نحو تحقيق شراكات يستطيع من خلالها توزيع أفلامه على مستوى دولى.



وقام حفظي خلال توليه الإدارة الفنية لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة بدعوة صديقه الفرنسى اليهودى Michel Zana وقضى عدة ساعات فى مطار القاهرة للتحقيق قبل أن يسمح له بالدخول، وله الآن علاقة مباشرة بتكريم المخرج الفرنسى كلود ليلوش حيث عمل معه في أحدث أفلامه.





وعمل " Zana " بالإشتراك مع Daniel Ziskind كطرف مشترك بين حفظى وليلوش،لإقناعه بالتكريم بمهرجان القاهرة السينمائي وبوساطة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.

تخبط لافت تشهده إدارة الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى عقب الإعلان عن تكريم المخرج الفرنسى كلود ليلوش والذى يعد أحد رواد الموجة الجديدة في السينما الفرنسية ، والمعروف بعلاقاته القوية بإسرائيل ودعمه للصهونية بإعتراف الفرنسيين أنفسهم.