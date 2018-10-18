بريطانيا: قضية الحدود الأيرلندية لم تحسم.. وتقدمنا باقتراح جديد

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، إن هناك الكثير من الأمور غير المحسومة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحدود الأيرلندية لكن بريطانيا تقدمت باقتراح جديد عن هذا الأمر.



وأضافت ماي في مؤتمر صحفي في بروكسل: "في اتفاق الانسحاب (من الاتحاد الأوروبي) هناك بعض القضايا العالقة المهمة فيما يتعلق بالحدود مع أيرلندا الشمالية.



وأضافت: "أنا ملتزمة بالعمل مع المفوضية وقادة الاتحاد الأوروبي لحل تلك القضايا في أسرع وقت ممكن.. هناك الكثير من العمل الجاد الذي ينتظرنا".